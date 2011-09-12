Эрмитаж сделал бесплатные билеты для льготников более доступными

Эрмитаж предусмотрел новый бонус для льготных категорий граждан. В третий четверг месяца они смогут оформить бесплатные билеты на сайте и не обменивать их через кассу. Об этом сообщила пресс-службе музея.
Отсчёт будет идти со вторника, 19 июля. Чтобы получить бесплатный билет в электронном варианте, необходимо указать паспортные данные льготника при регистрации.
Документы, удостоверяющие личность, и подтверждающие льготную категорию, необходимо захватить с собой и во время посещения музея — там их могут проверить контролёры.
Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж на год отказался от зарубежных выставок.
Фото: Piter.TV
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