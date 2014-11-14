Эрмитаж на год отказался от зарубежных выставок

В пресс-службе добавили, что в 1990-е годы музей также вводил мораторий на выставки в России "по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков".

Стало известно, что в течение года Эрмитаж не будет проводить выставки в Европе и Америке. О введении моратория и об опыте международного сотрудничества сообщили в пресс-службе музея в четверг 23 июня.

В пресс-службе добавили, что в 1990-е годы музей также вводил мораторий на выставки в России "по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков". На сегодняшний день все экспонаты вернулись в Петербурге с зарубежных выставок. В музее добавили, что "государственный Эрмитаж завершил очередной раунд своего культурно-просветительского „наступления" в Европе".

Напомним, что в Петербург вернулись две картины Эрмитажа с экспозиции в Европе. Речь идёт о "Портрете молодой женщины" и "Искушении": полотна были на выставке в Милане.

Ранее Эрмитаж попросил не приходить после 17:00 в день "Алых парусов".

Фото: Piter.tv

