В Петербург вернулись две картины Эрмитажа с экспозиции в Европе

Речь идёт о "Портрете молодой женщины" и "Искушении": полотна были на выставке в Милане.

В Эрмитаж вернули последние две картины с выставки в Европе. Об этом в Telegram-канале рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Речь идёт о "Портрете молодой женщины" и "Искушении": полотна были представлены на выставке в Королевском дворце в Милане. Ранее из Италии в Россию также вернулась "Молодая дама" Пабло Пикассо, которая находилась в Риме.

Ольга Любимова поблагодарила за помощь в возвращении картин правительство, МИД РФ, Федеральную таможенную службу и транспортные компании.

В мае 314 произведений вернулись в Русский музей из филиала в испанской Малаге.

Фото: Telegram / Ольга Любимова