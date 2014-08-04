314 произведений вернулись в Русский музей из филиала в испанской Малаге

Произведения экспонировались в составе четырех выставок.

В Русский музей из филиала в испанской Малаге вернулись 314 произведений. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Среди них произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала, Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Аркадия Пластова, Василия Поленова и других выдающихся мастеров из собрания Русского музея.

Произведения экспонировались в составе четырех выставок.

Ранее стало известно, что выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле будет работать круглосуточно.

Фото и видео: Русский музей