Эрмитаж попросил не приходить после 17:00 в день "Алых парусов"

Посетители могут столкнуться со сложностями прохода к музейным комплексам.

Эрмитаж попросил посетителей не посещать музей после 17:00 в день проведения праздника "Алые паруса".

В день празднования выпускного передвижение в центре Петербурга будет ограничено и затруднено. Те, кто купил электронные билеты на сеансы после пяти вечера, могут столкнуться со сложностями прохода к музейным комплексам.

Посетителей попросили посетить музей в течение дня в более раннее время. Также неиспользованные билеты на 24 июня можно использовать в другой удобный день.

Уже с 21 июня начали перекрывать улицы Петербурга из-за "Алых парусов".

Фото: Piter.tv