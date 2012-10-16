Эрмитаж сделает бесплатным вход для школьников и студентов 1 сентября

Оформить билеты можно на сайте культурного учреждения.

В День знаний петербургские школьники и студенты смогут посетить Эрмитаж бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба музея.

За билеты в Главный музейный комплекс и Главный штаб с 1 сентября смогут не платить дети до 18 лет, а также студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны, и врачи-ординаторы российских вузов. Для бесплатного прохода необходимо иметь при себе документ с подтверждением одной из категорий.

В музее отметили, что сопровождающим учащихся необходимо приобрести обычные билеты. Как и в случае с бесплатным вариантом, сделать это можно на сайте Эрмитажа.

Ранее мы сообщили о том, что в саду Сан-Галли восстановили фонтан со скульптурой "Рождение Афродиты".

Фото: Piter.TV