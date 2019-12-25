В саду Сан-Галли восстановили фонтан со скульптурой "Рождение Афродиты"

Скульптура является копией работы французских мастеров.

В саду Сан-Галли запустили фонтан скульптурной группы "Рождение Афродиты", сообщила пресс-служба Смольного. 10 днями ранее была установлена сама скульптура, а теперь специалисты завершили пусконаладочные работы.

Оригинальная идея работы "Рождение Венеры" принадлежит французским мастерам. Петербуржцы скопировали скульптуру, чтобы установить ее в Сан-Галли. Техника при этом отличалась, что и стало роковой ошибкой. Фигуру покрыли гальванической медью, чего никогда не делали французы.

В 2003 году во время реставрационных работ стало понятно, что Афродита и купидоны находятся в аварийном состоянии. Дело в том, что медь при увлажнении разрушает чугун. В связи с этим в саду решили установить бронзовую копию, а не оригинал.

Кроме того, сад Сан-Галли получил современное освещение со светодиодными фонарями.

В этом году в разных районах Петербурга после реконструкции откроются 10 фонтанов, 6 из них — в ближайшем будущем.

Ранее на проспекте Большевиков восстановили заброшенный фонтан.

Фото: ВКонтакте / ОПМК "Перспектива"