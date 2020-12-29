На проспекте Большевиков восстановили заброшенный фонтан

На работы потребовалось 2,5 месяца.

Во дворе дома №3 на проспекте Большевиков запустили обновленный фонтан. Он был передан "Водоканалу" в нерабочем состоянии.

Еще год назад сооружение было засыпано землей и представляло собой скорее цветочную клумбу, чем фонтан. Специалисты восстановили водную картину в виде сферы и подключили фонтан к инженерным сетям. Как узнал Piter.tv, на реконструкцию потребовалось 2,5 месяца.

Во время открытия во дворе гуляли семьи с детьми. Дети остались под впечатлением от запуска фонтана.

Программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов была начата по поручению губернатора в 2019 году. Накануне в сад Сан-Галли вернулась скульптурная композиция "Рождение Афродиты". Фонтан приведут в порядок до конца августа.

Видео и фото: Алина Клинникова для Piter.tv