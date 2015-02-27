В сад Сан-Галли вернулась скульптурная композиция "Рождение Афродиты"

Бронзовую копию скульптурной композиции "Рождение Афродиты" установили в саду Сан-Галли. Полностью фонтан восстановят до конца августа 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала" 16 августа.
Специалисты проведут пусконаладочные работы.
Оригинальная идея работы "Рождение Венеры" принадлежит французским мастерам. Петербуржцы скопировали скульптуру, чтобы установить ее в Сан-Галли. Техника при этом отличалась, что и стало роковой ошибкой. Фигуру покрыли гальванической медью, чего никогда не делали французы.
В 2003 году во время реставрационных работ стало понятно, что Афродита и купидоны находятся в аварийном состоянии. Дело в том, что медь при увлажнении разрушает чугун. В связи с этим в саду решили установить бронзовую копию, а не оригинал.
Смотрите, как воссоздавали скульптуру.
Видео и фото: Водоканал Санкт-Петербурга
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