В "Водоканале" показали, как воссоздают копию скульптурной композиции "Рождение Афродиты"

Восстановлена будет не только скульптура, но и фонтан, который она украшает.

В пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга" рассказали, как идет восстановление копии скульптурной композиции "Рождение Афродиты". Ее установят в саду Сан-Галли.

На данный момент специалисты изготавливают предварительную гипсовую модель, состоящую из 13 основных фрагментов. Отдельные слепки выполняются не только по самой скульптуре Афродиты, но и по частям композиции, таким как ангелы, раковина Афродиты и дельфины Афродиты. Гипсовые копии ангелов уже сделаны.

После того, как предварительная модель будет создана, будут дорабатываться мелкие детали. Затем скульпторы начнут воссоздавать точную бронзовую копию Афродиты. Скульптура будет сделана из бронзового сплава. Для него характерна устройчивость к коррозии. Помимо скульптурной композиции работники "Водоканала" займутся самим фонтаном: чашей, сетями водоснабжения, водоотведения и внешнего электроснабжения. Ожидается, что работы завершатся до конца 2022 года.

Когда-то оригинальная работа "Рождение Венеры" украшала сад, но потом оказалась в аварийном состоянии. Идея принадлежит французским мастерам. Петербуржцы скопировали скульптуру, чтобы установить ее в Сан-Галли. Техника при этом отличалась, что и стало роковой ошибкой. Фигуру покрыли гальванической медью, чего никогда не делали французы.

В 2003 году во время реставрационных работ стало понятно, что Афродита и купидоны находятся в аварийном состоянии. Дело в том, что медь при увлажнении разрушает чугун. Так как оригинал вернуть на место невозможно, будет создана копия.

Видео и фото: Водоканал "Санкт-Петербурга"