В акции "Свеча памяти" поучаствовали 75 регионов РФ.

В День памяти и скорби в городах России зажгли сотни свечей. Ролики появились в социальных сетях. Представители "Молодой гвардии" опубликовали запись, сделанную 75 регионах страны. В рамках памятной акции активисты составили композицию из свечей, изобразив могилу неизвестного солдата, комбата и монумента "Родина Мать" в Волгограде.

Напомним, что 22 июня в РФ считается официальной памятной датой. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Граждане РФ ежегодно вспоминают и скорбят о погибших во время ВОВ.

Кроме "Свечи памяти" россияне устраивают и другие акции. В Бурятии и Тамбове молодежь запустила исторический транспорт. В этих городах он будет бесплатно возить жителей по историческим маршрутам города.

У Мемориала павшим советским воинам в Берлине зажгли свечи памяти.

Видео: Данил Ломовских, пресс-служба УрФУ