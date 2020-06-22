В Петербурге в ночь на 22 июня выложили панно из 10 тысяч свечей

Акция памяти состоялась на мемориале в Корчмино.

В ночь с 21 на 22 июня в Петербурге прошла акция "Свеча памяти". Как сообщили в пресс-службе Смольного, волонтеры зажгли на мемориале в Корчмино 10 тысяч свечей в память погибшим в Великой Отечественной войне.

Огоньками в этом году выложили афишу известного фильма "Жила-была девочка" режиссера Виктора Эйсымонта. Картина посвящена жизни в Блокадном городе и была снята без декораций в центре города, пока не было авианалетов. Подготовка к съемкам стартовала в январе 1943 года после прорыва блокады.

Беглов обратился к петербуржцам в День памяти и скорби.

Видео, фото: пресс-служба Смольного