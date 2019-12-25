Беглов обратился к петербуржцам в День памяти и скорби

Губернатор напомнил, что 79 лет назад на нашу страну вероломно напал сильный и жестокий враг.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в День памяти и скорби. Он напомнил о том, что 79 лет назад на нашу страну вероломно напал сильный и жестокий враг, и началась Великая Отечественная война. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Беглов заявил, что в этот день беда пришла в каждый дом и каждую семью. С тех пор 22 июня для российского народа стал Днем памяти и скорби.

По словам градоначальника, именно благодаря мужеству наших отцов и дедов, храбрости бойцов партизанских отрядов и самоотверженности тружеников тыла удалось сорвать планы врага и победить в нелегкой схватке за родину.

Беглов напомнил, что победа была достигнута ценой тяжелейших страданий и огромных потерь. Он призвал почтить память миллионов соотечественников, которые не вернулись с войны.

Также губернатор заявил, что образцом твердости и героизма в годы войны стал непокоренный Ленинград. Своим примером он помогал людям держаться из последних сил на фронте и в тылу.

Ранее мы писали, что россиян 24 июня ждет нерабочая среда.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов