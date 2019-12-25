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Россиян 24 июня ждет нерабочая среда
Сегодня, 7:40
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lesjasap

Россиян 24 июня ждет нерабочая среда

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Указом президента в этот день сохраняется заработная плата.

Россиян ждет нерабочая среда 24 июня. Напомним, что это связано с переносом парада в честь 75-летия Победы в ВОВ. Ранее президент России Владимир Путин был вынужден перенести дату торжественных мероприятий из-за пандемии коронавируса с 9 мая на более поздний срок. 

В Роструде добавили, что несмотря на нерабочий день граждане страны сохранят за него заработную плану в связи с соответствующим указом главы государства. Однако 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому рабочий график не будет сокращен на час.

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне.

Теги: выходной, рабчая неделя, роструд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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