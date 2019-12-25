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Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Сегодня, 9:19
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lesjasap

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

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В Роструде рассказали о графике работы россиян на инь.

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в Роструде. По данным чиновников, в первый летний месяц граждане РФ в 2020 году имеют два дополнительных нерабочих дня - 12 и 24 июня.

Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России

пресс-служба Роструда

Специалисты заметили, что 11 июня рабочий день будет сокращен на час из-за того, что он считается предпраздничным. А вот сокращенного графика 23 июня не стоит ждать. Этот день не может считаться предпраздничным. 

Рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня

пресс-служба Роструда

Напомним, что 24 июня объявлен нерабочим днем  с сохранением заработной платы по указу президента России Владимира Путина. В этот день состоится парад Победы и салют в честь 74-ой годовщины Победы в ВОВ. 

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы.

Теги: короткая рабочая неделя, роструд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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