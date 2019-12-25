В Роструде рассказали о графике работы россиян на инь.

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в Роструде. По данным чиновников, в первый летний месяц граждане РФ в 2020 году имеют два дополнительных нерабочих дня - 12 и 24 июня.

Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России пресс-служба Роструда

Специалисты заметили, что 11 июня рабочий день будет сокращен на час из-за того, что он считается предпраздничным. А вот сокращенного графика 23 июня не стоит ждать. Этот день не может считаться предпраздничным.

Рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня пресс-служба Роструда

Напомним, что 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы по указу президента России Владимира Путина. В этот день состоится парад Победы и салют в честь 74-ой годовщины Победы в ВОВ.

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