Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы

Он пригласил Марка Эспера принять участие в параде на Красной площади.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора пригласил министра обороны США Марка Эспера 24 июня принять участие в параде на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также министры обсудили меры противодействие по распространению коронавируса. Также обсуждались вопросы информационной и региональной безопасности.

Сергей Шойгу при этом выразил обеспокоенность из-за решения США выйти из Договора по открытому небу.

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России.

Видео: Youtube/Минобороны России