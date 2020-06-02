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Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы

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Он пригласил Марка Эспера принять участие в параде на Красной площади.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора пригласил министра обороны США Марка Эспера 24 июня принять участие в параде на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также министры обсудили меры противодействие по распространению коронавируса. Также обсуждались вопросы информационной и региональной безопасности.

Сергей Шойгу при этом выразил обеспокоенность из-за решения США выйти из Договора по открытому небу.

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России.

Видео: Youtube/Минобороны России

Теги: кремль, парад, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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