Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора пригласил министра обороны США Марка Эспера 24 июня принять участие в параде на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Также министры обсудили меры противодействие по распространению коронавируса. Также обсуждались вопросы информационной и региональной безопасности.
Сергей Шойгу при этом выразил обеспокоенность из-за решения США выйти из Договора по открытому небу.
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России.
Видео: Youtube/Минобороны России
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