На станции "Путиловская" начали размещать панно в стиле конструктивизма

В кассовом зале Путиловской появится панно из алюминиевых панелей.

В кассовом зале строящейся станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии начались работы по монтажу панно над эскалаторным порталом. Об этом сообщил Telegram-канал "Подземник".

Для установки композиции предварительно собрали металлическую подсистему, на которую будут крепиться алюминиевые сотовые панели. Иллюстрация выполнена в стиле советского конструктивизма и перекликается с работами Василия Кандинского.

Оформление вестибюля предусматривает индустриальную концепцию с серыми и чёрными оттенками. Контраст создадут крупные витражные окна по бокам зала, пропускающие естественный свет. Центральным элементом станет панно, размещённое над эскалаторами.

Фото: Telegram / "Подземник"