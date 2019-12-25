Жители Берлина почтили память погибших в ВОВ.

У Мемориала павшим советским воинам в Берлине зажгли свечи памяти. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на организаторов акции из "Офицеров России". В мероприятии приняли участие члены движения, русскоязычные жители столицы Германии, ветераны служб ГДР.

Около 15 человек в ночь на 22 июня зажгли свечу памяти в берлинском парке Тиргартен. начало мероприятия было запланировано на 2 часа утра по местному времени (3 часа утра по московскому времени). Время выбрано в связи с тем, когда Адольф Гитлер напал на СССР. В России принято считать, что бомбардировка произошла в 4 часа утра, однако атака на советские территории и пересечение немцами границы начались чуть раньше.

Участники акции зажгли тысячу свечей, а также возложили цветы к мемориалу. После этого собравшиеся провели минуту молчания в честь погибших.

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Видео: Youtube/ Uncorrupted