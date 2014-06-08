В День России транспорт в Петербурге будет работать по особому графику

Пассажирам рекомендуют составлять удобный маршрут заранее.

Во вторник, 12 июня, отмечается День России. В праздничный день городской общественный транспорт будет работать по графикам воскресных дней. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Пассажирам рекомендуют составлять удобный маршрут при помощи Портала общественного транспорта. Автобусы №№ 29, 112, 134А, 134Б будут следовать по изменённым маршрутам с 10:00 до 23:59. Закроется проезд по Рюхиной улице от Кемской до Морского проспекта. Автобус №29 направят в объезд на участке от станции метро "Крестовский остров" по Морскому проспекту, Гребной улице, набережной Мартынова, Рюхиной улице, Северной дороге. Кроме того, с 16:00 до 23:59 закроется проезд по Яхтенной от улицы Савушкина до Яхтенного моста. Также закроется проезд по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной.

Автобус № 112 будет следовать по Савушкина без заезда на Яхтенную и Приморский проспект. Автобусы №№ 134А, 134Б будут курсировать по Савушкина, Туристской, Приморскому.

Накануне Валентин Енокаев рассказал о транспортной реформе в Петербурге.

Напомним, что с 9 июня изменится маршрут автобуса № 347.

Фото: Piter.tv