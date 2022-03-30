С 9 июня изменится маршрут автобуса № 347

Автобус № 347 курсирует в Ломоносове от вокзала до кладбища "Илики".

С 9 до 19 июня закрывается движение на Иликовском проспекте от Швейцарской улицы до площади Стравинского. В связи с этим автобус № 347 свернет с пути. В это время здесь будут проводиться дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобус № 347 курсирует в Ломоносове от вокзала до кладбища "Илики". В прямом направлении автобус будет следовать по действующей трассе. В обратном направлении автобус будет курсировать по действующей трассе до Сойкинской дороги, далее по Сойкинской дороге, затем по Швейцарской улице, после по улице Дегтярева, выйдет на Александровскую улицу, далее вернется на по действующую трассу.

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Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv