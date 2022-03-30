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Трамвай № 16 свернет с привычного пути
Сегодня, 16:21
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Трамвай № 16 свернет с привычного пути

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Трамвай № 16, который следует по маршруту "Карбюраторный завод – пл. Стачек", в прямом направлении будет курсировать по обычному маршруту. На обратном пути он изменит трассу движения.

С 9  до 14 июня на улице Марата закрывается движение в направлении от Звенигородской улицы до Социалистической. Ограничения будут действовать с 09:30 до 17:30. В связи с этим трамвай № 16 изменит свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трамвай № 16, который следует по маршруту "Карбюраторный завод – пл. Стачек", в прямом направлении будет курсировать по обычному маршруту. На обратном пути он проедет по Старо-Петергофскому проспекту, затем по набережной реки Фонтанки, после по Садовой, затем по Инженерной, повернет на улицу Белинского, проедет по Литейному проспекту, после по Владимирскому, затем по Колокольной улице, выйдет на улицу Марата, повернет в Свечной переулок и выйдет на основной маршрут.

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Пресс-служба "Организатора перевозок"

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Фото: Piter.tv

Теги: свернет с привычного пути, трамвай, транспорт, улица марата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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