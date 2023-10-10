Валентин Енокаев рассказал о транспортной реформе в Петербурге

Два года назад был реализован один из ключевых этапов развития транспортной системы Петербурга – переход на новую модель обслуживания пассажиров.

Транспортная реформа в Петербурге – это не только сложная задача, но и возможность улучшить жизнь горожан. В интервью spb.aif.ru глава комитета по транспорту Валентин Енокаев поделился своими мыслями о проделанной работе, а также рассказал о планах по дальнейшему развитию транспортной системы и амбициозных проектах, которые уже реализуются в Северной столице.

Енокаев отметил, что говорить о завершении реформы не совсем корректно. Два года назад был реализован один из ключевых этапов развития транспортной системы Петербурга – переход на новую модель обслуживания пассажиров. Все запланированные изменения, связанные с переходом на новую модель, были успешно выполнены.

Однако общественный транспорт – это важная артерия города, уточнил чиновник. Например, только в прошлом году было запущено четыре новых маршрута и внесено почти две тыс. изменений в существующие маршруты по просьбам жителей. За два года транспортный блок создал разветвленную маршрутную сеть с более чем 550 маршрутами. Общественный транспорт сегодня доступен для всех категорий пассажиров, включая маломобильных.

В рамках реформы были внедрены и продолжают развиваться электронные способы оплаты проезда. 98,7% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом, почти 40% используют транспортную карту "Подорожник", экономя на каждой поездке около 30% стоимости. Растет количество поездок по выгодным пересадочным тарифам. Новая модель сделала невозможными теневые финансовые схемы, легализовав отрасль.

Ранее мы сообщили о том, что "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" создаст сеть причалов в шести районах до 2028 года.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга