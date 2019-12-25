"Яхт-клуб Санкт-Петербурга" создаст сеть причалов в шести районах до 2028 года

В рамках соглашения планируется совместная работа по развитию и обновлению пассажирского флота и причальной инфраструктуры.

Комитет по транспорту Северной столицы и "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), о чем сообщила пресс-служба Смольного.

Под соглашением свои подписи поставили глава Комтранса Валентин Енокаев и Командор Яхт-клуба Петербурга Владимир Любомиров. Енокаев подчеркнул, что Петербург является центром водного транспорта, и подписание данного соглашения является важным шагом в развитии причальной инфраструктуры города, что способствует повышению его туристической привлекательности.

В рамках соглашения планируется совместная работа по развитию и обновлению пассажирского флота и причальной инфраструктуры. Планируется создание сети плавучих и стационарных причалов, оборудованных сопутствующей инфраструктурой, которые будут объединены в единую сеть. Проект будет реализовываться поэтапно, с 2024 по 2028 годы. Финансирование будет осуществляться за счет инвесторов.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково подписал соглашение с Российскими студенческими отрядами.

Фото: Правительство Петербурга