Пулково подписал соглашение с Российскими студенческими отрядами

Соглашение предусматривает совместную работу по подготовке квалифицированных специалистов для последующего трудоустройства, а также всестороннее развитие молодежи.

В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума, компания "Воздушные Ворота Северной Столицы", которая управляет аэропортом Пулково, подписала соглашение о сотрудничестве с Российскими студенческими отрядами, сообщила пресс-служба компании.

Соглашение предусматривает совместную работу по подготовке квалифицированных специалистов для последующего трудоустройства, а также всестороннее развитие молодежи. Гендиректор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев подчеркнул важность работы с молодежью и создания гостеприимной атмосферы. Он упомянул, что сотрудничество с Российскими студенческими отрядами является продолжением проекта "Взлетная полоса", который помогает молодым специалистам начать карьеру в авиации, а аэропорту — эффективно справляться с пиковыми нагрузками. В этом году к команде Пулково присоединятся участники из 18 городов России, которые впервые будут помогать в том числе арендаторам.

Проект "Взлетная полоса", действующий в аэропорту Пулково более двух лет, дает возможность студентам сделать первые шаги в авиации, совмещая работу с учебой. Участниками проекта стали более 2000 человек. В 2023 году к нему впервые присоединились почти 200 участников сервисных отрядов РСО из семи регионов Российской Федерации, которые являются студентами высших и средних специальных учебных заведений.

В рамках трудового проекта студенты были трудоустроены на различные позиции, включая агента пассажирского отдела, агента отдела дополнительного обслуживания, агента по гостеприимству, оператора по наземному обслуживанию, оператора службы обработки багажа, оператора службы досмотра, младшего аэродромного рабочего. В процессе работы студенты регистрировали пассажиров, помогали маломобильным пассажирам, занимались погрузкой и выгрузкой багажа, оказывали помощь в терминале при прохождении процедур досмотра, регистрации и посадки, устанавливали конусы и колодки на перроне.

Ранее мы сообщили о том, что на период проведения ПМЭФ в петербургском аэропорту усилены меры безопасности.

Фото: пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"