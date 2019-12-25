При планировании поездки в аэропорт необходимо учитывать, что времени на дорогу может понадобиться чуть больше, чем обычно.

Более 260 тысяч пассажиров из России и зарубежья, сотни регулярных рейсов и около 100 частных воздушных судов будут обслужены в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

На период проведения ПМЭФ в петербургском аэропорту усилены меры безопасности. В том числе, на подъезде к Пулково организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспорта. Поэтому при планировании поездки в аэропорт необходимо учитывать, что времени на дорогу может понадобиться чуть больше, чем обычно.

В аэропорту также открылись пункты аккредитации и ПЦР-тестирования для участников ПМЭФ. Они расположены в зоне прибытия и VIP-зале.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня.

Ранее стало известно, что Пулково отказывается от парковочных талонов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: аэропорт Пулково