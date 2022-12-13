В День Победы за безопасностью в Петербурге будут следить более тысячи росгвардейцев

Помогать росгвардейцам будут сотрудники полиции.

Сегодня, 9 мая, в Петербурге за безопасностью во время праздничных мероприятий будут следить более 1,3 тыс. сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

Охрану общественного порядка на мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне совместно с полицией обеспечивают более 1300 сотрудников Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Пресс-служба Росгвардии

При этом помогать росгвардейцам будут сотрудники полиции. В целях безопасности воздушную часть парада в Петербурге отменили.

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Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга