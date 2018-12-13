В ночь на 9 мая в Петербурге не будут разводить мосты

Разводку отменяют каждый год в честь праздника.

В ночь с 9 на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты. Разводку отменили в честь праздника. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Представители компании отметили, что ежегодно мосты остаются сведенными в нерабочие праздничные дни РФ. Однако то, что в День Победы не будут разводить мосты, не отменяет других ограничений на дорогах. Движение в центре Петербурга начнут перекрывать уже 8 мая. 9 числа горожан ждет целый список ограничений, в числе которых изменение маршрутов наземного транспорта.

Ранее мы писали, что в ночь на 10 мая метро Петербурга будет работать без перерыва.

Фото: mostotrest-spb.ru