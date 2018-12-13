В ночь на 10 мая метро Петербурга будет работать без перерыва

Изменения в график работы метрополитена внесены из-за празднования Дня Победы.

В ночь на 10 мая метро в Петербурге будет работать без перерыва. Об этом сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

Подземка будет работать круглосуточно в связи с празднованием Дня Победы. Однако ряд станций все-таки будет недоступен для пассажиров. В частности, будут закрыты вестибюли станции "Проспект Ветеранов-1", "Ленинский проспект-2", "Площадь Ленина-2", "Девяткино-1", "Московская-1", "Невский проспект-2", "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Спасская".

Пополнить проездные в ночь на 10 мая будет нельзя. В метро можно будет пройти по жетону или уже пополненного "Подорожнику".

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Фото: Piter.TV