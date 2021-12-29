Копенгаген не хочет отправлять в страну солдат.

В Дании заявили о готовности отправить военное снаряжение на Украину. Об этом журналистам на пресс-конференции объявила премьер-министр Метте Фредериксен. Чиновница огласила новую государственную стратегию в области внешней политики и сферы безопасности. Кабмин при этом не готов направить в Киев в случае такой необходимости солдат. Копенгаген призвал решать проблему за счет внедрения санкций, а не отправки в регион войск.

Мы уже предоставляем военные консультации…Мы на международном уровне согласны пойти по пути санкций, если Россия сделает совершенно неприемлемое и нападет на Украину. Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

Дания также готова предложить Украине свою помощь в области кибербезопасности. При этом основополагающее значение для Копенгагена имеют взаимоотношения с НАТО. По словам Метте Фредериксен, именно этот альянс и сотрудничество с Вашингтоном являются главными гарантами безопасности для страны.

По мнению чиновницы, Евросоюз должен взять на себя обязательства за безопасность ЕС. Она призвала европейских коллег стать более независимыми в данном вопросе.

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