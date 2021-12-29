Столтенберг: Россия может готовиться к вторжению на Украину под видом учений

В НАТО прокомментировали учения Союзного государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия может готовиться к вторжению на Украину под видом военных учений. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на виртуальном мероприятии, организованной американским изданием The Washington Post. Спикер уточнил, что видит опасность в совместных маневрах Москвы и Минска около государственной границы Киева.

Есть серьезный риск того, что учения могут быть маскировкой для военных действий, вторжения на Украину…С учетом опыта применения силы против Украины это вызывает опасения. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Североатлантический эксперт в очередной раз предостерег Россию от наращивания военных сил около Украины По мнению Столтенберга, этот процесс не останавливается. Генсек альянса добавил, что параллельно ситуации звучит угрожающая риторика со стороны Москвы.

Telegraph: Россия не будет нападать на Украину, ей нужны гарантии безопасности.

Фото: YouTube / NATO News

