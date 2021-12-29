Telegraph: Россия не будет нападать на Украину, ей нужны гарантии безопасности

В Британии не все разделяют мнение Лондона об агрессии России против Украины.

Читатели британского издания The Telegraph считают, что Россия не будет нападать на Украину, ей нужны гарантии безопасности. Они раскритиковали статью местного автора Кона Кафлина за "предупреждения" в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналист убежден в том, что глава РФ совершит ошибку "катастрофических масштабов" в том случае, если примет решение о нападении на территорию соседнего государства.

Пользователь с ником David Paterson написал о том, что большая часть ответственности за напряженность обстановки вокруг Киева ложится именно на Евросоюз и США. Он уточнил, что Запад настаивал на усилении влияния на Украине. По словам британца, Москва пытается сформировать для себя буферную зону за счет стран, которые не входят в состав Североатлантического военного альянса. Он подчеркнул, что американцы вряд ли тоже обрадовались бы, если бы на Кубе появились российские ракеты.

Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток. комментарий пользователя Marc Marcjf

Читатель с псевдонимом Jean-Francois Bariant сделал вывод о том, что НАТО хочет приставить пистолет к голове России. Он не удивлен, что в ответ на это Россия активно реагирует.

Жириновский: РФ может уничтожить армию Украины за полчаса в случае нападения на ДНР и ЛНР.

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