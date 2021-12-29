Жириновский: РФ может уничтожить армию Украины за полчаса в случае нападения на ДНР и ЛНР

Глава ЛДПР рассказал, что Москва справится с ВСУ даже за счет неядерного вооружения.

Российский депутат Владимир Жириновский считает, что Россия может уничтожить армию Украины за полчаса в случае нападения Киева на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики Донбасса. Такой позицией глава ЛДПР поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Через пять минут после обстрела с их стороны, — со стороны украинских вооруженных сил, — нанести такой удар по всем ВСУ, чтобы там больше ничего не осталось. То есть, закончить войну Украины против Донбасса за тридцать минут. Владимир Жириновский, депутат ГД

Политик заметил, что атаковать Украину Россия сможет за счет обычного сверхмощного, но не ядерного оружия. За счет реализации нескольких боевых залпов страна ликвидирует большое скопление войск и военной техники в любой точке соседнего государства.. Жириновский заметил, что "все будет полыхать".

Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР.

Фото: YouTube / Радио Комсомольская Правда

