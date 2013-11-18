В Дании задержали российское судно "Академик Иоффе"

Судно используется Институтом океанологии в научных целях.

В Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Копенгагене.

Судно задержали еще 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген. Отмечается, что датская сторона изъяла судовые документы.

Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе". из сообщения посольства РФ в Королевстве Дания

О чем конкретно идет речь, не поясняется. В дипмиссии добавили, что судно плавает под российским триколором, находится в собственности РФ и используется Институтом океанологии в научных целях.

Ранее в Балтийском море нашли затонувший корабль.

Фото: rv.ocean.ru