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В Дании задержали российское судно "Академик Иоффе"
Сегодня, 15:28
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В Дании задержали российское судно "Академик Иоффе"

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Судно используется Институтом океанологии в научных целях.

В Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Копенгагене.

Судно задержали еще 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген. Отмечается, что датская сторона изъяла судовые документы.

Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе".

из сообщения посольства РФ в Королевстве Дания

О чем конкретно идет речь, не поясняется. В дипмиссии добавили, что судно плавает под российским триколором, находится в собственности РФ и используется Институтом океанологии в научных целях.

Ранее в Балтийском море нашли затонувший корабль.

Фото: rv.ocean.ru

Теги: академик иоффе, дания, скаген
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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