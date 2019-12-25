В Балтийском море нашли затонувший корабль

Обнаружен был корабль во время морской экспедиции.

В районе мыса Таран, Куршской косы и нового газового терминала океанологи и студенты проводит исследования. В результате был обнаружен затопленный корабль. Об этом сообщает пресс-служба БФУ имени Канта.

Отмечается, что ночью в 10 километрах от берега косы на глубине 26 метров студентке Евгении Родионовой удалось обнаружить затопленный объект. Судно длиной оказалось 51 метр, а шириной 8 метров.

Сообщается, что с помощью цифровых технологий удалось создать 3D-модель судна. Оказалось, что есть пушки на корме и баке судна. Предполагается, что корабль был с паровым котлом. Не исключено, что он времен Первой или начала Второй мировой войны.

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