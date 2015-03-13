В Дании призвали "Северный поток-2" превратить в пиррову победу России

В качестве альтернативы предлагается закупать американский сжиженный газ.

Экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что странам Запада необходимо найти способ превратить газопровод "Северный поток-2" в пиррову победу России. Об этом бывший министр написал в статье для Berlingske.

Он считает, что для снижения зависимости от российского газа необходимо быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу. По его словам, у западных стран должна быть возможность перекрыть кран в случае, если понадобиться на Россию надавить.

Так, в качестве альтернативы Эллеманн-Йенсен предлагает закупать американский сжиженный газ.

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