Силовики раскрыли детали операции по задержанию подозреваемых.

В Республике Дагестан предотвращены теракты, готовившиеся сторонниками запрещенной на территории России международной террористической организации. Двое подозреваемых в настоящее время ликвидированы при попытке задержания. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Пресечена попытка совершения диверсионно-террористических актов (ДТА)... в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона "Махачкала - Дербент" Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги. ЦОС ФСБ РФ

В рамках операции по задержанию злоумышленников, те оказали вооруженное сопротивление. В результате силовики уничтожили оппонентов встречным огнем. Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Уллубиево. Никто из сотрудников правоохранительных органов или гражданского населения не пострадал. У погибших найдено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство (СВУ). Позже опасный предмет был обезврежен вызывотехниками. По местам проживания подозреваемых изъята экстремистская литература. Установлено, что местные жители через мессенджер Telegram вступили в переписку с вербовщиком МТО (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). Затем дагестанцы дали присягу и уведомили куратора о готовности к совершению теракта. По заданию мужчины подобрали объекты террористических устремлений, после провели разведку и самостоятельно изготовили ВСУ.

Исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитат по Дагестану Магомедгажди Магомедов объяснил прессе, что 27 января 2026 года в ночное время в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ и МВД на территории Карабудахкентского района ликвидированы два человека, которые открыли огонь. В настоящее время ведется уголовное дело ро статье 317 и части 3 статьи 222 УК РФ Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России