Подростка приговорили к семи годам за подготовку поджога здания Минобороны

Юноша рассказал о своем общении в мессенджере с украинским куратором.

Второй Западный окружной военной суд приговорил к семи годам заключения 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий российского министерства по обороне по указанию украинской террористической организации. Соответствующей информацией поделились с журналистами представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете. Известно, что фигурантом уголовного дела стал юноша 2011 года рождения, являющийся жителей Высшего Волочка. Россиянин через мессенджер Telegram установил контакт с иностранным представителем запрещенной на территории нашего государства террористической организацией киевского режима. Далее по указаниям куратора он провел разведку объектов нападения, а также изготовил три бутылки с зажигательной смесью.

Используя полученные от куратора инструкции, молодой человек изготовил из приобретенных заранее ингредиентов три бутылки с зажигательной смесью. 8 мая 2025 года, в преддверии Дня Победы, подросток попытался совершить поджог здания военкомата, но не смог осуществить задуманное по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан. пресс-служба прокуратуры по региону

Старший помощник руководителя СК по Тверской области Валерия Павлова объяснила, что, приговором суда 14-летнему жителю Вышнего Волочка назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Наказание юноша проведет в воспитательной колонии. В пресс-службе прокуратуры по региону уточнили, что молодой человек стал участником террористической организации, созданной представителями специальных служб и Вооруженных сил Украины, в мае 2025 года. Сейчас подросток признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта и участии в деятельности террористической организации.

ФСБ показала видео с задержанными за подготовку теракта в Свердловской области.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Следственный комитет России