Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ показала видео с задержанными за подготовку теракта в Свердловской области. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России. Представители надзорного ведомства опубликовали через социальные сети кадры с тремя задержанными гражданами. Под подозрением оказались молодая девушка и двое ее братьев. По словам злоумышленницы, именно она в инициативном порядке установила контакт с сотрудниками украинских спецслужб. Далее россиянка привлекла к противоправной работе на киевский режим своих родственников.

В ФСБ сообщили, что иностранный куратор по имени Сергей дал девушке задание сфотографировать релейные шкафы по отправленным координатам. Один из объектов также необходимо было сжечь. Один из братьев объяснил на допросе, что указанные шкафы находились на территории железной дороги в Екатеринбурге. Сейчас в отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ. Задержанным грозит наказание вплоть до 20 лет заключения. В настоящее время они отправлены под стражу. В ходе обысков у мужчин и девушки изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России