В ДТП в Волгоградской области погибли супруги и их сын

Два человека были госпитализированы.

На трассе в Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, участниками ДТП являются грузовик и легковой автомобиль. Жертвами аварии стали супруги и их шестимесячный сын. Другие пассажиры – трехлетняя девочка и ее дедушка – были госпитализированы в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, другого пострадавшего – удовлетворительное.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Движение по автодороге затруднено из-за работы сотрудников прокуратуры региона.

Ранее на Кубани столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали восемь детей и водитель. У них диагностированы легкие травмы, ожоги отсутствуют. В результате аварии произошло возгорания одного из транспортных средств. В тушении пожара участвовали 25 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Видео: Youtube/Дмитрий