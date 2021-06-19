Видео: в результате ДТП с грузовиком пассажиров вытаскивали из машин и отправляли в больницы

Грузовик с овощами упал на бок. Иномарка серьезно сжалась. На дороге образовалась пробка.

Сегодня, 19 июня, примерно в 11 часов утра на Колтушском шоссе между Разметелево и деревней Тавры произошла страшная авария, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Дорогу не поделили легковой автомобиль и грузовик с овощами. От удара иномарка деформировалась, а большая машина опрокинулась на бок. Пострадавшие не могли выбраться из поврежденного и сжатого автомобиля, поэтому вызволять из беды их прибыли спасатели. На место аварии приехали кареты скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас на Колтушском шоссе образовалась пробка. Об этом стало известно благодаря очевидцам.

Один из свидетелей отметил, что на месте ДТП неизвестный собирал овощи. Мотивы этого человека остаются загадкой.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 387 аварий. Известно, что, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек, ранены – 13 петербуржцев, один из которых – ребенок.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург