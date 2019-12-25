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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 387 аварий
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За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 387 аварий

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В управлении ГИБДД по городу и области добавили, что в результате ДТП никто не погиб.

За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 387 аварий. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Известно, что, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек, ранены – 13 петербуржцев, один из которых – ребёнок. В управлении добавили, что в результате ДТП никто не погиб.

Ранее мы писали, что появились фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com

Теги: аварии, гибдд, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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