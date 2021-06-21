На Кубани столкнулись два автобуса

В результате ДТП пострадали восемь детей и водитель одного из автобусов.

На Кубани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в Туапсинском районе. В результате ДТП произошло возгорания одного из транспортных средств. В тушении пожара участвовали 25 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

По данным источника СМИ, в дорожно-транспортном происшествии пострадали восемь детей и водитель. У них диагностированы легкие травмы, ожоги отсутствуют. Всего в автобусах находилось более 60 детей.

Причиной ДТП мог стать отказ тормозов у одного из транспортных средств.

Ранее в Екатеринбурге столкнулись два автобуса. Пострадали три человека, включая несовершеннолетнего.

Видео: Youtube/Vladimir Gusev, Instagram/maksim_dgubga_alphard2393