Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, на территории Славянского районе столкнулись два легковых автомобиля, а таке общественный транспорт. Последний после удара опрокинулся на проезжей части.

На 20 км автодороги ст. Петровская - Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ. В автобусе находились 32 человека. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время на месте аварии работают специальные службы. К работам привлечены 30 человек личного состава ГУ МЧС и 10 единиц техники. В центральной районной больнице уточнили журналистам, что все поступившие пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Там же добавили, что жертв аварии нет, как и пациентов в тяжелом состоянии. При этом медики подчеркнули, что новые пациенты все еще доставляются в учреждение.

На перекрёстке 15-й линии и Малого проспекта В.О. каршеринг сбил мужчину на электросамокате.

Видео: Telegram / РИА Новости