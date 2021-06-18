На перекрёстке 15-й линии и Малого проспекта В.О. каршеринг сбил мужчину на электросамокате

Авария произошла вечером в 21:08

На перекрёстке 15-й линии и Малого проспекта В.О. каршеринг "Делимобиль" сбил мужчину на электросамокате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 18 июня.

На кадрах можно увидеть, что мужчина видел автомобиль, однако не остановился, чтобы пропустить каршеринг. Водитель иномарки в свою очередь не пропустил электросамокатчика. В результате столкновения мужчину отбросило на несколько метров, а после он упал на асфальт. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в ДТП на Ленинском с маршруткой и автобусом пострадали более 5 человек.

Видео: Piter.tv