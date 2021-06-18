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На перекрёстке 15-й линии и Малого проспекта В.О. каршеринг сбил мужчину на электросамокате

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Авария произошла вечером в 21:08

На перекрёстке 15-й линии и Малого проспекта В.О. каршеринг "Делимобиль" сбил мужчину на электросамокате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 18 июня. 

На кадрах можно увидеть, что мужчина видел автомобиль, однако не остановился, чтобы пропустить каршеринг. Водитель иномарки в свою очередь не пропустил электросамокатчика. В результате столкновения мужчину отбросило на несколько метров, а после он упал на асфальт. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в ДТП на Ленинском с маршруткой и автобусом пострадали более 5 человек.

Видео: Piter.tv

Теги: 15 линия во, авария, каршеринг, малый проспект во
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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