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В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

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Пострадали три человека, включая несовершеннолетнего.

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса. Об этом сообщили региональные представители ГИББД. В правоохранительных органах уточнили, что пострадавшими в аварии считаются три человека. Инцидент зафиксирован на остановке Волгоградская. Участниками дорожного конфликта стали транспортные средства, следовавшие по 47 и 54 маршрутам.

На остановке Волгоградская заднее столкновение между двумя автобусами 47 и 54 маршрутов. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют обстоятельства.

пресс-служба ГИБДД

На данный момент известно, что двумя пострадавшими являются взрослые граждане: мужчина и женщина. У них медики диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Третьим пострадавшим является ребенок 2014 года рождения. Он травмирован. По предварительным сведениям от полиции, авария произошла из-за того, что водитель автобуса под номером 54 не соблюдал расстояние между машинами.

ДТП с мотоциклом и фургоном в Приморском районе Петербурга попало на видео.

Фото: Вконтакте/Жизнь в Екатеринбурге (ГИБДД по региону)
Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Теги: автобус, екатеринбург
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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