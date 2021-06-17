ДТП с мотоциклом и фургоном в Приморском районе попало на видео

На месте происшествия заметили машину скорой помощи.

Вечером 16 июня в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Мотоциклист столкнулся с фургоном на перекрестке проспекте Сизова и Парашютной улицы. На записи видно, как из-под фургона вылетает мотоцикл.

По словам очевидцев, большегруз собирался повернуть налево по стрелке светофора, которая горела зеленым последние секунды. В этот момент мотоцикл оказался слева от него, возможно, хотел обогнать.

О состоянии пострадавшего ничего не сообщается. Однако на месте аварии заметили машину скорой помощи. Мотоцикл с дороги забрал эвакуатор.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Станислав Солодов

Видео: Piter.TV