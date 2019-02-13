В Невском районе трамвай насмерть сбил женщину, пересекавшую пути на велосипеде

Погибшая была в наушниках и не посмотрела по сторонам.

Вечером 16 июня в Невском районе на глазах у петербуржцев разыгралась булгаковская трагедия. На Запорожской улице трамвай №27 насмерть сбил женщину. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, женщина пересекала трамвайные пути на велосипеде, в ушах у нее были наушники. Трамвай сигналил ей, однако не смог вовремя остановиться.

От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков.

Ранее под Гатчиной автомобиль сбил лося, водителя увезли в реанимацию.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Надежда Егорова