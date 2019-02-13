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В Невском районе трамвай насмерть сбил женщину, пересекавшую пути на велосипеде
Сегодня, 7:19
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе трамвай насмерть сбил женщину, пересекавшую пути на велосипеде

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Погибшая была в наушниках и не посмотрела по сторонам.

Вечером 16 июня в Невском районе на глазах у петербуржцев разыгралась булгаковская трагедия. На Запорожской улице трамвай №27 насмерть сбил женщину. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, женщина пересекала трамвайные пути на велосипеде, в ушах у нее были наушники. Трамвай сигналил ей, однако не смог вовремя остановиться.

От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков.

Ранее под Гатчиной автомобиль сбил лося, водителя увезли в реанимацию.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Надежда Егорова

Теги: попала под трамвай
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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