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Под Гатчиной автомобиль сбил лося, водителя увезли в реанимацию
Сегодня, 9:58
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Под Гатчиной автомобиль сбил лося, водителя увезли в реанимацию

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Животное неожиданно выбежало на дорогу.

Накануне в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадал 56-летний мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Автомобиль двигался от деревни Порожек в сторону деревни Введенское. На 17 километре автодороги Мины-Новинка на трассу неожиданно выбежал лось.

В результате ДТП мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Сейчас он находится в реанимации. О состоянии лося ничего не сообщается.

Ранее после пожара в квартире в Зеленогорске нашли труп женщины, завернутый в ковер.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, лось
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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