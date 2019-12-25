Под Гатчиной автомобиль сбил лося, водителя увезли в реанимацию

Животное неожиданно выбежало на дорогу.

Накануне в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадал 56-летний мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Автомобиль двигался от деревни Порожек в сторону деревни Введенское. На 17 километре автодороги Мины-Новинка на трассу неожиданно выбежал лось.

В результате ДТП мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Сейчас он находится в реанимации. О состоянии лося ничего не сообщается.

Ранее после пожара в квартире в Зеленогорске нашли труп женщины, завернутый в ковер.

Фото: pixabay.com