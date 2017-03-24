После пожара в квартире в Зеленогорске нашли труп женщины, завернутый в ковер

Умершая лежала лицом вниз около полностью выгоревшей кровати.

В понедельник, 14 июня, в Зеленогорске произошел пожар в однокомнатной квартире. В комнате площадью 17 квадратных метров воспламенилась мебель. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

О возгорании сообщила женщина, которая проживает в соседнем доме. Она увидела из окна дым.

После тушения пожара в квартире обнаружили труп неизвестной, завернутой в ковер. Умершая лежала лицом вниз около полностью выгоревшей кровати.

В ходе проверки выяснилось, что погибла 35-летняя женщина, приехавшая в Зеленогорск из Ставропольского края. В настоящий момент выясняются причины ее смерти.

Ранее в Петербурге произошел пожар на территории Кировского завода.

Фото: Piter.TV