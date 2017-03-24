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После пожара в квартире в Зеленогорске нашли труп женщины, завернутый в ковер
Сегодня, 8:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

После пожара в квартире в Зеленогорске нашли труп женщины, завернутый в ковер

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Умершая лежала лицом вниз около полностью выгоревшей кровати.

В понедельник, 14 июня, в Зеленогорске произошел пожар в однокомнатной квартире. В комнате площадью 17 квадратных метров воспламенилась мебель. Об этом сообщил Piter.TV источник в  правоохранительных органах.

О возгорании сообщила женщина, которая проживает в соседнем доме. Она увидела из окна дым.

После тушения пожара в квартире обнаружили труп неизвестной, завернутой в ковер. Умершая лежала лицом вниз около полностью выгоревшей кровати.

В ходе проверки выяснилось, что погибла 35-летняя женщина, приехавшая в Зеленогорск из Ставропольского края. В настоящий момент выясняются причины ее смерти.

Ранее в Петербурге произошел пожар на территории Кировского завода.

Фото: Piter.TV

Теги: зеленогорск, труп женщины
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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