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Женщина попала под трамвай на юге Петербурга

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На место происшествия приехала реанимация и сотрудники ДПС.

Днем 13 февраля в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП. По словам свидетелей, на участке между улицами Здоровцева и Добровольцев женщина попала под трамвай. В сети появилось видео  с места происшествия.

На записи видно, что трамваи прекратили свое движение и встали друг за другом на путях. На место ЧП приехала реанимация и сотрудники ДПС.

По мнению жителей города, в происшествии виновата плохая уборка снега и наледи в городе.

Ранее мы писали, что два трамвая зажали иномарку на Петергофском шоссе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария, попала под трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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