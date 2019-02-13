Женщина попала под трамвай на юге Петербурга

На место происшествия приехала реанимация и сотрудники ДПС.

Днем 13 февраля в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП. По словам свидетелей, на участке между улицами Здоровцева и Добровольцев женщина попала под трамвай. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что трамваи прекратили свое движение и встали друг за другом на путях. На место ЧП приехала реанимация и сотрудники ДПС.

По мнению жителей города, в происшествии виновата плохая уборка снега и наледи в городе.

Ранее мы писали, что два трамвая зажали иномарку на Петергофском шоссе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург